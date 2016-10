Alicia Vikander wieder in "Louis Vuitton"-Kampagne

Mittwoch, 19. Oktober 2016, 8:54 Uhr

Alicia Vikander ist zum dritten Mal der Star einer ‚Louis-Vuitton’-Kampagne. Die schwedische Schauspielerin besuchte erst vor wenigen Monaten die Modeschau der neuen ‚Cruise Collection 2017’ des Luxuslabels ‚Louis Vuitton’ in Rio de Janeiro.

Nun reiste die brünette Schönheit wieder zu der brasilianischen Metropole, um für die ‚Spirit of Travel’-Kampagne des edlen Hauses vor der Kamera zu stehen. Vor der Linse des Starfotografen Patrick Demarchelier präsentierte der Hollywood-Star die neuesten Designs von Nicolas Ghesquière für die kommenden Monate.

Neben Aufnahmen am Strand, besuchten Vikander und der Fotograf auch das ‚Museu de Arte Contemporânea de Niterói’, in dem erst im Mai die vorherige Kollektion vorgestellt wurde. Auf den neuen Bildern ist die Freundin von Schauspieler Michael Fassbender in einem weißem Oberteil mit rotem Rock zu sehen und trägt in der Hand eine schwarze Handtasche der teuren Marke. Während die Outfits eher schlicht gehalten wurden, stechen die Taschen der aktuellen Linie durch ihre grellen Farben heraus.

Der ‚Vogue’ zufolge entstanden neben den Fotos auch ein 30-sekündiger Videoclip, in dem die Schauspielerin an dem Museum posiert und auch am Strand die neuesten Mode-Must-Haves präsentiert. Neu auf dem Gebiet ist die Schwedin jedoch nicht: Es ist mittlerweile das dritte Mal, dass sie für das Luxuslabel vor der Kamera steht. Seit rund anderthalb Jahren ist sie ebenfalls als Markenbotschafterin tätig.

Foto: WENN.com