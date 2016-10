Cruz Beckham: Gitarre spielen kann er auch schon

Mittwoch, 19. Oktober 2016, 21:17 Uhr

Cruz Beckham (11), Sohn von Designerin Victoria Beckham (42) und Ex-Fußballstar David Beckham (41) scheint eine mögliche Musikkarriere mit großen Schritten zu verfolgen.

Dessen berühmte Mama postete gestern (18. Oktober) auf Instagram ein süßes Bild, auf dem der Bruder von Brooklyn Beckham (17) ganz ins Spiel mit seiner Gitarre vertieft ist. Ganz stolz schrieb sie dazu: „Mein Baby ist an der Reihe. Küsse aus Hollywood.“ Was auf dem Foto etwas undeutlich zu erkennen ist: Die Akustikgitarre wurde offensichtlich von berühmten Promis unterschrieben.

Um wessen Handschrift es sich dabei konkret handelt, ist nicht bekannt aber es könnte durchaus Popstar Justin Bieber (22) sein. Der Sänger hatte den drei Beckham-Brüdern (Cruz, Brooklyn und Romeo, 14) 2011 nämlich jeweils eine von ihm unterzeichnete Gitarre geschenkt. Diese hatten sich zuvor als dessen Fans geoutet. Damals bedankte sich Mama Victoria dann auch ganz öffentlich und vollkommen begeistert bei dem kanadischen Sänger auf Twitter. Und anscheinend sei auch genau dieser das Vorbild für die angestrebte Musikkarriere ihres Sohnes Cruz.

In einem früheren Interview verriet ein angeblicher Freund: „Sie basteln an ihrem eigenen Justin Bieber. Sie haben große Hoffnungen, dass Cruz die Popwelt erobert […].“ Daher posten sie auch regelmäßig Videos des 11-Jährigen, in denen er sein gesangliches Können vor der ganzen Welt darbietet. Und glaubt man Medienberichten, soll auch schon US-Rapper Kanye West (39) sein Interesse als möglicher Manager des Kleinen angemeldet haben…(CS)

