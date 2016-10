Justin Bieber: So viel ist also seine Spucke wert

Mittwoch, 19. Oktober 2016, 19:09 Uhr

Justin Bieber stellt die Online-Welt mal wieder auf den Kopf. Letzte Woche kehrte der kanadische Sänger im ‚Kings Oak Hotel‘ in der englischen Grafschaft Essex ein. Dort gönnte er sich ein leckeres Menü, bestehend aus Lachs und Kartoffelpüree sowie einem Glas Milch.

Auf ‚eBay‘ hat ein Bieter nun eben jenes Glas zum Verkauf angeboten, das der ‚What Do You Mean‘-Interpret vor ein paar Tagen noch in Händen gehalten hat. Der User behauptet, in dem Hotel zu arbeiten, in dem der Teenie-Schwarm sein Abendessen genossen hat. Mit der folgenden Nachricht versetzte er Reihen an Fans in helle Aufregung: „Wir haben sein Milchglas aufgehoben, es wurde nicht gewaschen!“ Natürlich steigt der Wert eines einfachen Glases exorbitant an, wenn es erst mal die Lippen eines Popstars benetzt hat.

Insgesamt wurde bereits 86-mal für das besondere Erinnerungsstück geboten. Der aktuelle Preis liegt bei umgerechnet 73.000 Euro. Das Gebot läuft noch bis Freitag (21. Oktober) um circa 14 Uhr. Dass die Bieter sich bis dahin wie wild selbst übersteigern werden, steht außer Frage. So ein ungewaschenes Milchglas macht sich schließlich immer gut in der heimischen Vitrine!

Foto: WENN.com