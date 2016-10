Motsi Mabuse: Trainer empfahlen Schönheits-OP

Mittwoch, 19. Oktober 2016, 21:44 Uhr

Es macht Mädchen noch unsicherer, wenn ihnen geraten wird, darüber nachzudenken, sich der Schönheit wegen unters Messer zu legen.

TV-Jurorin und Tänzerin Motsi Mabuse (35) wurde als Jugendliche geraten, sich für die vermeintliche Schönheit unters Messer zu legen. „Als ich 17 war, hat sich mein Körper verändert: Ich habe wie aus dem Nichts Busen und Po bekommen“, sagte Mabuse der Zeitschrift ‚Gala‘.

„Ich war auf einmal anders als die anderen Tänzerinnen.“ Ihre Trainer empfahlen ihr damals daher radikale Maßnahmen: „Sie haben mir geraten, über eine Operation nachzudenken. Als junges Mädchen zweifelst du bei solchen Aussagen natürlich noch mehr an dir selbst.“ Die Wende kam durch das Lebensmotto einer Bekannten: „‚Gott hat dich gemacht!‘. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich bin so, wie ich bin – und so sollte ich mich lieben.“

In Afrika, so Motsi Mabuse, die zurzeit als Jurorin in der RTL II-Sendung ‚Curvy Supermodel‚ zu sehen ist, hätten „sowieso alle Frauen Kurven, und die Männer lieben das. Wenn du dünn bist, fragen sie dich sofort, ob du vielleicht krank bist.“ Unser Foto zeigt Motsi mit ihrer jüngeren Schwester Otlile (25).

Foto: Succo/ WENN.com