Tom Cruise kommt Freitag nach Berlin - mit 360° Virtual-Reality-Stream

Mittwoch, 19. Oktober 2016, 22:28 Uhr

Am Freitag, 21. Oktober 2016 geht es in Berlin wieder rund: Hollywoodstars Tom Cruise und Cobie Smulders auf dem Roten Teppich im Sony Center! Dazu Ohrenbetäubende Schreie der Fans. Unzählige Selfies und Autogramme.

Das Blitzlichtgewitter der Fotografen. Hochdramatische Live-Action präsentiert vom Free Running Team Ashigaru. Und selbst für diejenigen, die nicht dabei sein können, ist das Event per Live-Stream so hautnah und real erlebbar wie nie zuvor.

Paramount Pictures feiert gleich zwei Premieren – neben der Filmpremiere von ‚Jack Reacher: Kein Weg zurück‘, wird diese erstmalig in Europa live als spektakulärer 360° Virtual-Reality-Stream auf YouTube übertragen! Somit haben auch die Fans, die nicht selbst im Sony Center Berlin an diesem außergewöhnlichen Abend dabei sein können, die Chance, Hollywoodstar Tom Cruise und seine Kollegen live mitzuerleben!

Mister Cruise wird sich bereits ab ca. 17.15 Uhr Zeit für seine Fans am Roten Teppich nehmen und wie gewohnt viele, viele Autogramm- und Selfiewünsche erfüllen. Ab ca. 19.00 Uhr stellen sich auch Regisseur Edward Zwick, Produzent Don Granger, „How I Met Your Mother“-Star Cobie Smulders sowie Danika Yarosh zusammen mit Tom Cruise dem Blitzlicht-Gewitter der Fotografen und den Fragen der Reporter.

Drei spezielle Virtual-Reality-Kameras bringen die atemberaubende Premierenatmosphäre auch zu allen Tom-Cruise- und Jack-Reacher-Fans nach Hause, die über einen YouTube-Livestream (auch ohne Virtual-Reality-Brille anzuschauen) ganz einfach mitten ins Geschehen eintauchen können. Erstmalig haben Fans die einzigartige Gelegenheit, den Hollywoodstars so nah zu sein: Ein Gefühl, als stünden sie selbst neben Tom Cruise auf dem Rotem Teppich.

Der Film startet am 10. November 2016 in den deutschen Kinos. (Unsere Fotos zeigen Cobie Smulders und Tom Cruise am 11. Oktober beim Pressetermin für Jack Reacher in der Verbotenen Stadt in Peking.)

Fotos: Paramount