"Assassin's Creed": Hier ist der neuste Trailer

Am 27. Dezember 2016 startet in den hiesigen Kinos das neue bildgewaltige und packende Actionabenteuer ‚Assassin’s Creed‚.

Das Fantasy-Spektakel zeigt den Oscar-nominierten charismatischen Michael Fassbender in einer faszinierenden Doppelrolle als Callum Lynch, der mithilfe einer revolutionären Technologie, dem Animus, in das Leben seines Vorfahren Aguilar eintaucht. An seiner Seite spielt Oscar-Preisträgerin Marion Cotillard die Wissenschaftlerin Sophia Rikkin, die der geheimnisvollen Firma Abstergo angehört, die diese Technologie entwickelt hat.

Auf den Spuren seines Vorfahren Aguilar nimmt uns Fassbender mit in die Zeit der Spanischen Inquisition und wird in den alten Machtkampf zwischen der „Bruderschaft der Assassine“ und dem „Orden der Templer“ hineingezogen, der bis in die heutige Zeit andauert.

Der Streifen zeigt den uralten Kampf zwischen Gut und Böse, erzählt von Machtspielen, Freiheitskämpfen und Unterdrückung und stellt eine Verbindung zwischen uns und unserer Vergangenheit her. Früher geheime Bruderschaften – heute multinationale Konzerne, der Kampf um Vorherrschaft mag anders aussehen, das Ziel der Machtsicherung bleibt immer gleich.

Dabei steht im Film das faszinierende Konzept im Mittelpunkt: was wäre, wenn wir wirklich die Möglichkeit hätten, die genetischen Erinnerungen, die in unserer DNA gespeichert sind, zu entschlüsseln, und wir das Leben unserer Vorfahren erleben könnten. Es eröffnen sich hier neue vielfältige Möglichkeiten, Handlungsspielraum und das Kennenlernen von spannenden historischen Figuren, Schauplätzen und Welten. Jetzt gibt’s einen neuen Trailer.

