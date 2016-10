Best Dress of the Day (402): Lily Aldridge und Co.

Donnerstag, 20. Oktober 2016, 17:12 Uhr

Bei einer Preisverleihung in New York am vergangenen Dienstag zeigten sich die Stars und Sternchen beim Schaulaufen über den roten Teppich. Zwei Damen konnten mit ihren eleganten und modernen Looks ganz besonders punkten.

Lily Aldridge in Michael Kors

Topmodel Lily Aldridge stahl in ihrem edlen, schwarzen Kleid von Michael Kors allen die Show. Das edle Outfit betörte mit einem modernen Schnitt, der mit klassischem Kragen und langem Arm an einen Blazer erinnerte. Hingucker waren schimmernde Verzierungen und ein sexy Schlitz im Rock. Ein breiter Gürtel betonte die Taille und sorgte für den Wow-Effekt.

Dazu kombinierte die 30-Jährige schwarze Riemchen-Sandaletten und setzte auf eine strenge Hochsteckfrisur.

Kelly Rohrbach in Michael Kors

Auch Society-Lady Kelly Rohrbach ließ sich das exklusive Event nicht entgehen. Statt auf dezentes Schwarz setzte die 26-Jährige allerdings auf einen frischen Orangeton und erschien in einem kunstvollen Kleid, welches ebenfalls aus der Kollektion von Michael Kors stammt. Das schicke Dress betörte mit einem engen Schnitt, Rüschen und einem glamourösen Corsagen-Oberteil.

Die schöne Blondine kombinierte ihr Kleid mit beigefarbenen Sandaletten, einer schwarzen Clutch und einem luxuriösen, silbernen Collier. (HA)

Fotos: Ivan Nikolov/WENN.com