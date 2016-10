Enissa Amani kommt mit neuer Comedy-Show

Donnerstag, 20. Oktober 2016, 11:59 Uhr

Comedy-Sahneschnittchen Enissa Amani (30) kriegt eine zweite Chance bei ProSieben. Diesmal soll sie jedoch besser nicht als Moderatorin fungieren…

Alltäglicher Irrsinn, familiärer Wahnsinn und komödiantischer Feinsinn: In ihrer neuen Show „’nissa – Geschichten aus dem Leben“ verbindet Enissa Amani Stand-up-Elemente mit Sketch-Comedy-Stücken und erzählt Geschichten aus ihrem Leben. ie neue Show läuft ab 1. Dezember 2016 um 223.0 Uhr auf ProSieben. An ihrer Seite sind u.a. die Schauspielerinnen Nora Tschirner, die in die Rolle von Enissas bester Freundin schlüpft, und Sabine Vitua („Pastewka“) als Enissas Psychotherapeutin zu sehen.

Enissas Late-Show „Studio Amani“ war wegen zu geringer Einschaltquote nach nur acht Folgen vor sechs Monaten eingestellt worden. Produziert wird die neue Show mit der deutsch-iranische Komikerin am 15. November im Kölner „Gloria“-Theater von Endemol Shine Germany. Tickets für die TV-Aufzeichnung gibt es übrigens auf tickets.endemolshine.de.

