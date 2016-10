"Guardians Of The Galaxy 2": Hier ist der erste Trailer

Donnerstag, 20. Oktober 2016, 15:20 Uhr

Mit ‚Guardians Of Galaxy 2‚ kommt das wohl Aufsehen erregendste Heldenquintett zurück auf die Kinoleinwände! Zu den ohrwurmverdächtigen Songs des berühmten Mixtape#2 ist Peter Quill alias Star-Lord mit seinen neugewonnenen Freunden auf der Suche nach seiner wahren Herkunft. Erste Bilder der spektakulären Fortsetzung gibt es jetzt.

Im ersten deutschen Teaser-Trailer zur Fortsetzung des ‚Guardians of the Galaxy’-Kinoerfolgs von Regisseur James Gunn gibt es ein Wiedersehen mit der altbekannten, schrägen Truppe von Weltraum-Helden. Darunter Chris Pratt als Star-Lord (Peter Quill), Dave Bautista als Drax, Rocket (gesprochen von Bradley Cooper), Zoe Saldana als Gamora und Baby Groot (gesprochen von Vin Diesel). Und auch bei der Musik des Trailers (Blue Swede ‚Hooked on a Feeling’) handelt es sich um einen schon vom Trailer zum ersten Film bekannten Song.

Zur Handlung des Marvel-Spektakels wird im kurzen Clip noch nicht allzu viel verraten. Jedoch ist bekannt, dass die ungewöhnlichen Superhelden unter anderem das Geheimnis von Peter Quills wahrer Herkunft enthüllen müssen. Und eines scheint aus dem 90-sekündigen Trailer auch deutlich hervorzugehen: Mit den „Rettern der Galaxie“ kann es wieder richtig lustig werden! Der mit Spannung erwartete Streifen, in dem übrigens auch Kurt Russell als Star-Lords Vater Ego und Sylvester Stallone in einer noch unbekannten Rolle zu sehen sein werden, kommt am 27. April 2017 in die Kinos. (CS)

Der Vorgänger ‚Guardians of the Galaxy‘ hat vor zwei Jahren Kritiker und Zuschauer um den ganzen Globus begeistert und insgesamt über 770 Mio. Dollar in die Kassen gespült, was ihn zum erfolgreichsten Debütfilm im Marvel Cinematic Universe macht. Der Soundtrack zum Film – Peter Quills ‚Awesome Mix Vol. 1‘, auf dem u.a. David Bowie, die Jackson 5 und 10cc vertreten waren – wurde mit Platin ausgezeichnet und für einen Grammy® nominiert.

Fotos: Disney