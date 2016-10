Mel C: Deshalb will sie nicht mehr zu den Spice Girls

Donnerstag, 20. Oktober 2016, 13:19 Uhr

Mel C hat verraten, warum sie nicht mehr mit den ‚Spice Girls‘ auf der Bühne stehen will. Die 42-Jährige hat ebenso wie Victoria Beckham das Angebot abgeschlagen, wieder mit ihren alten Girl-Group-Kolleginnen zu performen.

Geri Horner aka Helliwell, Emma Bunton und Mel B haben sich nämlich anlässlich des 20. Jubiläums der Band dazu entschlossen, ein Comeback zu starten. Melanie Chisholm, die als Solokünstlerin einige Hits wie ‚First Day Of My Life‘ hatte, hat nun den Grund hinter ihrer Absage enthüllt: „Ich musste an mich selbst denken und an die wichtigste Sache in meinem Leben: Nämlich, dass ich die Mutter eines kleinen Mädchens bin. Ich musste für sie da sein. Es war eine schwierige Entscheidung, weil ich die Mädels nicht im Stich lassen wollte und auch nicht die Fans, die wollten, dass es passiert.“

Letztendlich sei ihr das Wohl der siebenjährigen Scarlet jedoch vorgegangen. Weiter erklärt die Britin: „Wir sind vier Individuen, wir haben immer noch verschiedene Leben und Karrieren und wollen unterschiedliche Dinge. Wir haben immer gesagt, dass wir uns wohlfühlen müssen, aber viele Leute waren daran beteiligt und mir hat die Richtung nicht zugesagt, die alles eingeschlagen hat.“ Gegenüber der ‚Sun‘ spezifizierte die 42-Jährige auch, was genau ihr nicht „zugesagt“ hat: Nämlich die Beziehung zu ihrer Band-Kollegin Mel B, die ihr seit kurzem nicht mehr auf Twitter folgt: „Die Dinge zwischen mir und Mel liefen nicht so toll. Wegen dieser Follower-Sache – ich kenne Mel und sie ist hitzköpfig. Ich habe nie etwas getan, um sie zu ärgern, also weiß ich nicht, warum sie das getan hat.“

Trotzdem beharrt sie, immer noch „gut befreundet“ mit ihren Ex-Kolleginnen zu sein: „Manchmal bin ich nicht so glücklich über die Art und Weise, wie sich manche von ihnen benehmen, aber wenn irgendjemand von ihnen mich braucht, bin ich immer für sie da und sie sind für mich da.“

