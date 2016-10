Verlosung: Mel Brooks schräge Comedy-Serie "Robi Robi Robin Hood"

Donnerstag, 20. Oktober 2016, 18:53 Uhr

Die von Mel Brooks („Spaceballs“), John Boni und Norman Stiles erschaffene Kult-Comedy schildert die heldenhaften Rebellen aus dem Sherwood Forest in einem ganz anderen Licht. Die Kultserie aus den 70ern „Robi Robi Robin Hood“ ist ab 28. Oktober 2016 auf DVD erhältlich.

Robin und seine Getreuen sind in Wahrheit eine Bande von Taugenichtsen, Deppen und Dummköpfen – die nur deshalb siegreich aus Auseinandersetzungen mit Prinz John und dem Sheriff von Nottingham hervorgehen können, weil diese noch weit unfähiger sind. Auch Robins Flamme Marianne hat nicht unbedingt Scharfsinn und Weitblick in die Wiege gelegt bekommen.

Schon vor seinem „Robin Hood“ Kinoerfolg lässt Mel Brooks in dieser Serie zusammen mit John Boni und Norman Stiles erstmalig seine „Helden in Strumpfhosen“ auflaufen. Der herrlich anarchische Angriff auf die Lachmuskeln wurde nach der Erstausstrahlung im ZDF auch vom deutschen Publikum begeistert aufgenommen. Mit dabei sind Dick Gautier („Das Geld liegt auf der Straße“) und Dick Van Patten („Spaceballs“).

„Eine der verrücktesten Comedy-Serien der Fernsehgeschichte! Die Folgen haben mehr Witze als Robin Hood Pfeile“, urteilte ‚USA Today‘. Und die ‚New York Times‘ jubelt auch „Die Kritiker der Times haben alle 15 Sekunden einen Gag gezählt. Kämpft mit Robin Hood!“

