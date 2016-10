Alles über Crace Capristo und den Neuen an ihrer Seite

Freitag, 21. Oktober 2016, 12:03 Uhr

“Ricorderai l’Amore” (Dt. “Erinner dich an die Liebe”) ist eine Ode an eine schmerzvolle Trennung und die Zeit danach und daran, sich an das Gute, das man hatte, zu erinnern. Marco Mengoni und Grace Capristo schildern den Weg von Schmerz zu Zuversicht in ihrem ersten Duett.

Marco Mengoni ist der erfolgreichste und populärste Künstler Italiens der aktuellen Zeit. Als Sieger der Casting-Show X-Factor stieg der heute 27-jährige aus der Nähe von Rom stammende Künstler schnell kometenhaft auf. Seine Alben erreichte alle Platz #1 der italienischen Charts, zuletzt wurden seine letzten beiden Alben mit 6-Fach-Platin ausgezeichnet. Neben mehreren Nummer-1-Hits lieferte er 2013 auch den Song „L’Essenziale“ für sein Land beim Eurovision Song Contest und erreichte damit Platz 7 und auch erstmals die deutschen Single-Charts. Mittlerweile spielt er restlos ausverkaufte Arenen und hat auch in Spanien, Frankreich und der Schweiz Fuß gefasst.

Als eine der Siegerinnen der Casting-Show Popstars wurde Mandy Capristo, wie sie sich nannte, in der Girlband Monrose mit jungen 15 Jahren berühmt. Die Band gilt mit mehr als 3 Millionen verkauften Platten als eine der erfolgreichsten Girlbands Deutschlands. Mit der Trennung der Band im Jahre 2011, schlug Capristo den Weg einer Solo-Künstlerin ein und das mit großem Erfolg: ihr Debütalbum erreichte die Top-10 der deutschen Charts. 2016 dann der Image-Wechsel.

Unter dem (echten) Namen Grace Capristo steht die heute 26-jährige für italienische Eleganz und nach wie vor eine tiefgreifende und starke Stimme und Texte.

Während der Findungsphase im neuen Image und der Entdeckung ihrer italienischen Wurzeln, stieß Grace auf den erfolgreichen Italiener Marco Mengoni und seine erstklassig geschriebenen Songs. Mit der Kollaboration ist ein kontemporäres Stück italienischer Pop-Musik entstanden, das es so im deutschen Markt weit und breit nicht zu finden gibt. Mengoni und Capristo verkörpern dabei das neue Gesicht italienischer Pop-Musik und stellen die „alten Hasen“ wie Eros Ramazotti oder Laura Pausini in den Schatten.

Der Song „Ricorderai l’Amore“ von Marco Mengoni zusammen mit Grace Capristo erscheint am 28. Oktober 2016.

Fotos: SonyMusic, Fancesco Prandoni, Ale Fontaniello