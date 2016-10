Ariana Grande kommt auf Europa-Tournee

Freitag, 21. Oktober 2016, 8:46 Uhr

Ariana Grande tourt nächsten Sommer durch Europa. Die Sängerin (‚Side To Side‘) kommt mit ihrer ‚Dangerous Woman Tour‘ im kommenden Jahr nach Europa. „#DangerousWomanTour when are you coming?“, twitterte die Amerikanerin.

Als Opening-Act wird neben R&B-Sängerin Victoria Monet die erfolgreiche britische Girlgroup ‚Little Mix‘ (‚Shout Out To My Ex‘) auf der Bühne stehen. Ariana Grandes Fans dürfen sich auf die Hits ihres aktuellen Albums freuen, zu denen etwa ‚Into You‘ oder ‚Problem‘ zählen. Sie betone, eine Menge „Blut, Schweiß und Tränen“ in die Platte gesteckt zu haben und durch viele emotionale Höhen und Tiefen gegangen zu sein. Auf die Frage, ob sie während der Arbeit an ihrer Musik auch mal geweint habe, antwortete 23-Jährige zuletzt: „Natürlich habe ich das. Ich habe alles, was ich konnte hineingegeben und es war ein Prozess mit vielen Emotionen. Ich bin so stolz auf dieses Album.“

Sie fügte hinzu: „Ich liebe jedes Lied und kann es nicht erwarten, dass meine Fans alles hören.“ Neben Stops in London, Amsterdam, Stockholm und anderen europäischen Großstädten kommt Ariana Grande am 03. Juni 2017 auch nach Deutschland und wird in der Festhalle in Frankfurt auftreten.

Foto: WENN.com