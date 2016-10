Dane DeHaan im Psycho-Thriller "A Cure For Wellness"

Freitag, 21. Oktober 2016, 21:08 Uhr

In dem am 23. Februar 2017 in den Kinos startenden Psycho-Thriller ‚A Cure For Wellness‚ des Star-Regisseurs Gore Verbinski deckt ein junger Manager in einem mysteriösen „Wellness-Center“ beängstigende Geheimnisse auf, die seinen Verstand auf eine harte Probe stellen.

Der Streifen ist der neue Psycho-Thriller von Gore Verbinski, dem visionären Regisseur von ‚The Ring‚. In den auptrollen Jason Isaacs, Überflieger Dane DeHaan, Aufsteigerin und Shia-LaBeouf-Gattin Mia Goth und Adrian Schiller. Jetzr gibt es den ersten Trailer.

Und darum geht’s: Ein junger, ehrgeiziger Manager wird beauftragt, den Vorstandsvorsitzenden der Firma von einem idyllischen aber mysteriösen ‚Wellness-Center‘ zurückzuholen, das sich an einem abgelegenen Ort in den Schweizer Alpen befindet. Schon bald vermutet er, dass die wundersamen Anwendungen des Spas nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Als er beginnt, die erschreckenden Geheimnisse aufzudecken, wird sein Verstand auf eine harte Probe gestellt: bei ihm wird die gleiche seltsame Krankheit diagnostiziert, die alle anderen nach Heilung verlangenden Gäste dort festhält…