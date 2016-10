Ryan Reynolds: Ist das zweite Kind auch ein Mädchen?

Freitag, 21. Oktober 2016, 18:47 Uhr

Im September ist das Hollywood-Schauspieler-Paar Blake Lively (29) und Ryan Reynolds (39) zum zweiten Mal Eltern geworden. Seitdem haben sie es erfolgreich geschafft, das Geschlecht ihres Nachwuchses geheim zu halten.

Am Donnerstag (20. Oktober) könnte der ‚Deadpool’-Star aber via Twitter das lange gehütete Geheimnis verraten haben. Da machte der Schauspieler nämlich einen Witz, der bei den Fans für Aufruhr sorgte. Er verkündete: „Das Mobile über dem Babybett meiner Tochter ist einfach ein ganzer Haufen Nuvaringe. So dass sie sich daran erinnert, wie glücklich sie ist.“ Daraufhin spekulierten viele seiner Anhänger, dass er sich dabei auf seinen neuen Nachwuchs bezog, denn: „Tochter James ist [mit ihren 22 Monaten] zu alt für ein Mobile“, so ein paar Stimmen auf Twitter.

Mister Reynolds äußerte sich in den sozialen Medien aber nicht dazu. Gattin Blake Lively hat die Spekulationen bisher ebenfalls nicht kommentiert. Die 29-Jährige war nach der Geburt ihres zweiten Babys jedenfalls ziemlich schnell wieder auf den Beinen. Nur Tage später zeigte sich die Schauspielerin nämlich schon wieder bei der Hochzeit eines engen Freundes…(CS)

Foto: Pacific Coast News/WENN.com