Krank: Chayne Hultgren schluckt 24 Schwerter gleichzeitig

Samstag, 22. Oktober 2016, 16:24 Uhr

Chayne Hultgren, selbst ernannter „Space Cowboy“, nennt sich einen „Extreme Performance Artist“. Heute Abend ist er in der RTL-Show ‚Das Supertalent‘ zu sehen.

Der 38-Jährige Australier hält mit seinen bizarren Auftritten nicht nur sein Publikum in Atem sondern auch bereits 44 Guinness Weltrekorde, u.a. für das Jonglieren mit den meisten Motorsägen oder für das Schlucken von 24 Schwertern – gleichzeitig! Für letzteres ließ er sich sogar extra Magnete unter die Haut am Brustkorb implantieren, damit diese die Schwerter vom Herzen fern- und die Schwerter zusammenhalten. „So kann ich mehr Schwerter schlucken als alle anderen Schwertschlucker“, erklärt der Australier der fassungslosen Jury. Hinzu kommen Rekorde wie „Die meisten Gewichte, die mit Haken an den Augenlidern hängen“ (siehe Video ganz unten) oder ‚Die meisten Flammen mit der Zunge gelöscht“.

Der Mann kann aber noch mehr: So jongliert er beispielsweise mit einer Sichel, einer Machete und einer Feuerfackel auf einem Einrad… Sein Fazit nach über 20 Jahren im Showbiz: „Ich glaube, auch Deutschland ist jetzt bereit für mich.“ Welche verrückten Ideen sich Chayne Hultgren für das deutsche Publikum hat einfallen lassen, erfahren wir heute Abend bei „Das Supertalent“.

