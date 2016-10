Best Dress of the Day (404): Rachel McAdams auf dem roten Teppich

Sonntag, 23. Oktober 2016, 16:02 Uhr

Bei der Premiere ihres neuesten Films „Doctor Strange“ am Freitagabend in Los Angeles zeigte sich Schauspielerin Rachel McAdams in einer aufwendigen, champagnerfarbenen Robe auf dem roten Teppich.

Rachel McAdams in Versace

Die edle Kreation von Atelier Versace betörte mit einem asymmetrischen Design. Ein gewagter Beinschlitz sorgte gemeinsam mit fliederfarbenen Rüschen und luxuriösen Details aus Satin für einen glamourösen Auftritt. Der Materialmix und die zarte Farbkombination setzte Rachel perfekt in Szene und ließ die 37-Jährige in femininer Eleganz erstrahlen.

Dazu kombinierte die „Spotlight“-Darstellerin passende Plateau-High Heels und silbernen Schmuck. Ihr blondes Haar trug sie zu leichten Wellen frisiert und setzte auf einen nudefarbenen Lipgloss. Ein wirklich kunstvoller Look mit dem Rachel uns zweifellos begeistern konnte. Bitte mehr davon! (HA)

Foto: Apega/WENN.com