Jude Law will keine jugendlichen Lover mehr spielen

Sonntag, 23. Oktober 2016, 15:25 Uhr

Der britische Schauspieler Jude Law hat mit der Rolle des jugendlichen Liebhabers ein für allemal abgeschlossen.

Law war oft als jugendlicher Liebhaber zu sehen, doch die Zeiten sind für ihn vorbei. So eine Rolle passe nicht mehr zu ihm, sagte der Schauspieler der ‚Berliner Morgenpost‘ (Sonntag). „Ich werde in diesem Jahr 44. Die 40 zu überschreiten, war ein echter Meilenstein für mich. Wenn ich noch versuche, junge Lover zu spielen, dann dürfen Sie mich erschießen.“ Er sei sogar ganz froh, dass das vorbei sei. „Es gab Zeiten, da sagten die Leute ‚Oh, du bist so ein hübscher Junge‘, und das wurde mir echt zu viel. Zum Glück kann ich jetzt den Stab an jüngere Kollegen weitergeben.“

Stattdessen möchte Law nun die ganze Bandbreite der Schauspielerei ausloten. Ein Projekt wie ‚The Young Pope‘ habe ihm dabei sehr geholfen. Law spielt in der neuen Fernsehserie auf Sky Atlantic HD das Oberhaupt der katholischen Kirche. „Zum Glück bin ich jetzt in einem Alter, wo die Rollen immer besser werden“, sagte Law. „Für Männer zumindest, nicht unbedingt für Schauspielerinnen, was sehr unfair ist.“

Übrigens: Der italienische Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino (46, ‚La Grande Bellezza‘) hat für seine Fernsehserie ‚Der junge Papst‘ keine Unterstützung aus dem Vatikan erhalten. „Kooperation? Nein, davon kann wirklich keine Rede sein“, sagte der Regisseur der ‚Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‘. „Wir hatten um Hilfe gebeten, zumal wir auch einige Szenen auf dem Gelände drehen wollten. Aber der Vatikan hat uns glatt abgewiesen.“ (dpa)

Foto: WENN.com, Sky Deutschland