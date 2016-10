Lindsay Lohan: 87.000 Euro Mietschulden?

Sonntag, 23. Oktober 2016, 9:14 Uhr

Muss Lindsay Lohan bald Existenzängste haben? Schon mit drei Jahren stand die heute 30-jährige New Yorkerin vor Fernsehkameras und Fotografen. Nach etlichen Auftritten in Werbespots schaffte sie es zudem große Schauspielrollen zu ergattern.

Das einzige Problem: Der große Ruhm bescherte der rothaarigen Schönheit zwar eine Menge Geld, jedoch investierte sie dies wohl am liebsten in Reisen und Partys. Nun kam der große Schock: Ihr Portemonnaie scheint leer zu sein und sie soll die Miete ihres edlen Apartments in London nicht mehr zahlen können. Deshalb hat ihr Vermieter nun Anwälte damit beauftragt, Lohan aufzufordern, die Mietschulden in Höhe von 87.000 Euro zu bezahlen. Allerdings schon bis zum 8. November. Die Wohnung soll insgesamt 4 Millionen Euro kosten und deren Miete von Lohan seit einem halben Jahr nicht mehr überwiesen worden sein.

Mehr zu Lindsay Lohan: Energy-Drink-Spende für Flüchtlinge?

Sollte Lindsay ihre Schulden bis zur Deadline nicht beglichen haben, würde sie für bankrott erklärt werden. Doch das war nicht alles: Wie die ‚Bild’-Zeitung berichtet, will sich nun auch der Ex-Verlobte der Schauspielerin, Egor Tarabasov, an die Polizei wenden. Der russische Geschäftsmann wirft seiner ehemaligen Geliebten nämlich vor, persönliche Gegenstände im Wert von 28.000 Euro nach der Trennung einfach behalten zu haben. Ein Freund des Oligarchen-Sohnes erklärte der ‚DailyMail’: „Lindsay ist ein absolutes Wrack. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes all ihr Geld aus dem Fenster geworfen und hat sich damit abgefunden, dass sie für bankrott erklärt wird. Die ganze Situation ist unglaublich traurig.“

Foto: Papadakis Press/WENN.com