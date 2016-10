Shannen Doherty: Bewegendes Foto von der Chemotherapie

Sonntag, 23. Oktober 2016, 12:08 Uhr

Zurück von einem Mexiko-Urlaubs-Kurztrip schockt Shannen Doherty mit einem neuen, bewegenden Foto aus der Klinik, in der sie sich gegen ihren gestreuten Krebs behandeln lässt.

Die 45-Jährige Schauspielerin, einst einer der großen Starts in der US-Serie ‚Beverly Hills, 90210‘ postete gestern ein Foto aus dem Krankenhaus bei Instagram, nachdem sie die Chemotherapie, die sie im August begonnen hatte, wieder aufgenommen hat.

Dazu schrieb sie hoffnungsvoll: „Der Tag nach der Chemotherapie ist nicht immer toll. Manchmal bist du nicht in der Lage zu tanzen, zu essen oder überhaupt an den nächsten Tag zu denken. Manchmal ist es so, als würde man es nicht schaffen. Es geht vorbei. Manchmal schon am nächsten Tag oder zwei Tage später. Manchmal in sechs Tagen – aber es vergeht und Bewegung ist möglich. Hoffnung ist möglich. An meine Krebs-Familie und jeden, der ebenso leidet: Bleibt mutig. Bleibt stark. Bleibt positiv!“ (PV)

Foto: Instagram