Tom Cruise: "Sie ist unglaublich intelligent und sehr stark"

Sonntag, 23. Oktober 2016, 11:39 Uhr

Der gefeierte New Yorker Schauspieler Tom Cruise hat gerade in London und auch in Berlin seinen selbst produzierten Film vorgestellt. Besonders begeistert zeigt er sich von der weiblichen Hauptrolle.

Der 54-jährige Schauspieler, der den ehemaligen Soldat ‚Jack Reacher‘ in dem Film spielt, zeigte sich kürzlich erfreut darüber, dass Cobie Smulders die Majorin ‚Susan Turner‘ spielt. Grund für die Begeisterung sei Cruise zufolge, dass sie einen mächtigen Frauen-Charakter verkörpere, der oftmals in Hollywood-Blockbustern zu kurz komme. Der New Yorker, der auch als Produzent an dem Streifen beteiligt war, erzählte ‚Yahoo Movies‘: „Ich bin sehr glücklich, dass Cobi mit dabei ist. Denn sie verkörpert ihren Charakter richtig und war sogar die Feldherrin. Sie ist unglaublich intelligent und sehr stark, wodurch sie ihre Figur wunderschön verkörpern konnte.“

Cobie, die weltweite Berühmtheit durch ihre Rolle in der Comedy-Sitcom ‚How I Met Your Mother‘ erlangte und später die Agentin ‚Maria Hill‘ in ‚Avengers‘ spielte, glaubt, dass Frauen nun immer mehr die Chance bekommen würden, stärkere Rollen zu übernehmen: „‚Marvel‘ macht es genau richtig, was dieses Thema betrifft. Und ja, es wird auch immer wichtiger.“

Ihr aktueller Film nun ist die Fortsetzung des vor vier Jahren erschienenen Blockbusters ‚Jack Reacher‘ und handelt von dem Hauptdarsteller, der versucht die Unschuld der Majorin in Bezug auf Spionage zu beweisen.

Über seine Rückkehr zu der Rolle und den Gemeinsamkeiten zwischen seinem Charakter und ihm selbst, sagte Cruise ‚BANG Showbiz‘: „‚Jack‘ reist viel umher und das tue ich auch. Außerdem arbeiten wir beide immer. Ich arbeite sieben Tage die Woche und während ich einen Film drehe, bereite ich schon den nächsten vor. Das Genre ist sehr angenehm, da es den Zuschauern leicht fallen wird, an den vorherigen Streifen anzuknüpfen. Der Charakter ist einfach so lustig, weil du nie weißt, was er als Nächstes tun wird. Ich liebe es, ihn zu spielen.“

Fotos: Paramount