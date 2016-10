Britney Spears: Ganz frische Enthüllung

Montag, 24. Oktober 2016, 18:40 Uhr

Pop-Prinzessin Britney Spears (34) hätte am Samstag (22. Oktober) bei ihrer ‚Piece Of Me’-Show in Las Vegas unabsichtlich fast mehr gezeigt, als ihr lieb ist. Bei ihrem energiegeladenen Auftritt zu ‚I Love Rock ‘N’ Roll’ im ‚Planet Hollywood Resort & Casino’ öffnete sich ihr am Nacken nicht fest sitzendes Top.

Die Dame war schließlich gezwungen, ihr knappes Oberteil mit ihren Händen festzuhalten, um nicht plötzlich mit nackten Brüsten dazustehen. Zwar kamen ihr ihre Tänzer zur Hilfe und versuchten, das Kleidungsstück festzumachen aber es funktionierte nicht wirklich. Die Gefahr einer „Kleiderpanne“ bestand schließlich beim nächsten Song ‚Gimme More’ weiter. Daraufhin entledigte sich einer ihrer Tänzer seines Flanellhemds, was die 34-Jährige flugs anzog und es strategisch günstig zuknöpfte.

Das ist nicht das erste Mal, dass Britney Spears mit solchen Problemen während einer Show zu kämpfen hat.

Vor etwa einem Jahr machte der Sängerin ein Reisverschluss ihres enganliegenden Trikots einen Strich durch die Rechnung. Der war nämlich gerissen, wobei sie ihrem Publikum unfreiwillig ihren Rücken und ihre Unterwäsche offenbarte, bevor sie sich umziehen konnte. In diesem, wie auch im jetzigen Fall ging der Popstar damit aber sehr professionell um, wie ein Clip zeigt. Alle Achtung! (CS)

Foto: ITV/WENN.com