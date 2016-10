Chris Hemsworth hält hier nach 'ner neuen Frau Ausschau

Montag, 24. Oktober 2016, 17:13 Uhr

‚Thor’-Star Chris Hemsworth (33) hat lustig und schlagfertig auf falsche Ehekrise-Gerüchte zwischen ihm und seiner Gattin, Schauspielerin Elsa Pataky (40) reagiert. Diese wurden vom australischen Magazin ‚Woman’s Day’ in die Welt gesetzt und von anderen Blättern aufgegriffen.

Da wird unter anderem behauptet, dass die Beziehung der beiden, die 2010 heirateten und drei Kinder haben „auf der Kippe stehe.“ Die Zwei würden angeblich „getrennte Leben führen“ und sie hätten entschieden, dass sie „Freiraum voneinander“ benötigten. Die Konsequenz: Eine angebliche Beziehungspause, wie ein „enger Freund“ dem Klatschmagazin verriet. Weiter wird verkündet, dass das Schauspielerpaar „einige Probleme hätte, die gelöst werden müssten.“ Und worauf gründen sich diese?

Laut dem immer ein bisschen besser informierten US-Promiportal ‚Gossip Cop’ „100 Prozent falsche“ Behauptungen offenbar auf der Tatsache, dass die spanische Schauspielerin im September mit ihren Kindern alleine in ihrer Heimat bei ihrer dortigen Familie urlaubte, während ihr Muskelprotz-Gatte in Australien mit Dreharbeiten zu ‚Thor: Ragnarok’ beschäftigt war. So einfach kann das sein!

Im „Solo“-Urlaub hätte die 40-Jährige dabei „wahnsinnig fröhlich“ ausgesehen, was laut ‚Woman’s Day’ anscheinend ein Indiz für eine Ehekrise ist. Chris Hemsworth nimmt die falschen Gerüchte ganz offensichtlich mit Humor. Heute (24. Oktober) postete er nämlich eine freche Instagram-Antwort darauf. Ein harmonisches Foto zeigt ihn und seine Gattin, die beide eine Bootsfahrt genießen. Er selbst späht dabei in die Ferne, wobei er dazu spaßhaft kommentiert: „Laut ‚Woman’s Day’ und anderen irregeführten Berichten halte ich Ausschau nach einer neuen Ehefrau! Schatz, du liebst mich immer noch, richtig?!“

Diese schlagfertige und witzige Reaktion wurde dann auch von dessen Fans in kurzer Zeit schon fast 370.000 Mal gelikt. Wer auf der Suche nach angeblichen Eheproblemen zwischen einem Promi-Paar ist, scheint also bei Chris Hemsworth und seiner Gattin Elsa Pataky an der völlig falschen Adresse zu sein…(CS)

Ein von Chris Hemsworth (@chrishemsworth) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 15:01 Uhr

Foto: Instagram