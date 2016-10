Daniela Katzenberger: Baby Nr. 2 ein Junge?

Montag, 24. Oktober 2016, 11:48 Uhr

Daniela Katzenberger hat keine Zeit für Zweisamkeit. Das TV-Sternchen und Lucas Cordalis haben neben ihren Berufen im Showbusiness auch durch Töchterchen Sophia jede Menge zu tun.

Die beiden möchten so viel Zeit mit der einjährigen verbringen, wie nur möglich. Dabei kommt das Liebesleben schon mal zu kurz, wie der 49-jährige Produzent am Rande des ‚Superfest des Schlagers‘ am vergangenen Wochenende in Hamburg verriet. „Costa erwartet von uns einen zweiten Enkel. Einen Sohn. Seinen Stammhalter“, sagt der Sohn von Schlagerstar Costa Cordalis. „Daniela und ich arbeiten hart daran. Aber wir haben beide so viel zu tun. Zeit für Sex müssen wir planen.“

Nachdem sich Vater und Sohn gerade erst versöhnt haben, bleibt zu hoffen, dass die Familienplanung nicht erneut für Streit im Hause Cordalis sorgt. Zuletzt beklagte sich der 72-jährige Sänger darüber, dass Daniela Katzenberger seine kleine Enkelin zu sehr in die Öffentlichkeit zerrt. Das passte Lucas Cordalis ganz und gar nicht und er stellte sich auf die Seite seiner Frau. Doch scheinbar wünscht sich nicht nur Opa Costa bald Nachwuchs. Wie sein Sohn weiter verriet, steht bereits ein Name für das zweite Kind mit der Katze fest: Konstantin – genauso wie der richtige Vorname von Costa Cordalis. Bleibt nur zu hoffen, dass Baby Nummer zwei auch ein Junge wird.

Foto: WENN.com