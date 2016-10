Drake: "Im Dezember kommt neue Musik von mir"

Montag, 24. Oktober 2016, 11:29 Uhr

Drake veröffentlicht im Dezember neue Musik. Der 30-jährige Rapper spielte am Wochenende in seiner Radiosendung ‚Apple Music OVO Sound‘ bereits drei neue Songs aus seinem aktuellen Projekt ‚More Life‘.

Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung mit eigenen Liedern des Musikers sowie Werken von Mitarbeitern seines Labels ‚OVO‘. „Ich möchte eine Playlist machen. Ich möchte euch eine Kollektion von Songs geben, die der Soundtrack eures Lebens werden. Also ist es mehr eine Playlist. Wie gesagt, im Dezember kommt original Musik von mir. Aber es wird auch einige Töne der Familie darauf geben“, erklärte der 30-jährige Superstar in seiner Sendung am Sonntag (23. Oktober). „Ich möchte das Leben feiern. (…) Wir wissen es nicht zu schätzen. Deshalb bekommt ihr heute ein bisschen neue Musik. Ich sage euch nicht, wie viele Songs es sein werden. Ich lasse sie euch nachher einfach hören.“

Auch wenn er gerade erst seine ‚Summer Sixteen Tour‘ in Nordamerika beendet hat, denkt Drake noch lange nicht an eine Pause. „Ich freue ich. Ich hatte eine großartige Tournee, einen großartigen Sommer. Die meisten Leute würden wahrscheinlich eine Pause einlegen, aber ich möchte direkt weitermachen“, erklärte der Rapper. Auf ‚Instagram‘ schrieb er außerdem: „Neues Projekt More Life kommt im Dezember.“ (Bang)

Foto: Pacific Coast News/WENN.com