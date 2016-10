Prince: Erste Veröffentlichungen nach seinem Tod

Montag, 24. Oktober 2016, 16:52 Uhr

Jetzt geht es mal wieder um Musik in Sachzen Prince! NPG Records und Warner Bros. Records kündigten zwei neue Prince-Veröffentlichungen an, die die Musik der Künstlerikone feiern und den Fans bisher unveröffentlichtes Material aus dem Bestand seines legendären Archivs zugänglich machen.

Es sind die ersten Prince-Aufnahmen, die nach seinem erschütternden Ableben am 21. April dieses Jahres veröffentlicht werden. „Prince 4Ever“ wird am 25. November 40 der meistgeliebten Songs des Megastars zusammenführen, darunter die Superhits „When Doves Cry“, „Let’s Go Crazy“, „Kiss“, „Purple Rain“, „Raspberry Beret“, „Sign O’ The Times“ u.a.

„Prince 4Ever“ enthält überdies Moonbeam Levels — einen bisher unveröffentlichter Song, den Prince im Jahre 1982 während der „1999“-Sessions aufgenommen hat, und der später für das Repertoire des nie veröffentlichten Albums „Rave Unto The Joy Fantastic“ geplant war. „Prince 4Ever“ erscheint mit einem 12-seitigen Booklet mit bisher nie gezeigten Fotos des renommierten Fotografen Herb Ritts.

Zusätzlich wird Anfang nächsten Jahres die von vielen erwartete, remasterte Deluxe-Version von „Purple Rain“ veröffentlicht werden, der Prince noch kurz vor seinem Tod zustimmte. Die remasterte Edition des Klassikers wird von einem zweiten Album mit vorher unveröffentlichtem Material einhergehen.

Tracklist PRINCE 4EVER

1. 1999

2. Little Red Corvette

3. When Doves Cry

4. Let’s Go Crazy

5. Raspberry Beret

6. I Wanna Be Your Lover

7. Soft and Wet

8. Why You Wanna Treat Me So Bad

9. Uptown

10. When You Were Mine

11. Head

12. Gotta Stop (Messin’ About)

13. Controversy

14. Let’s Work

15. Delirious

16. I Would Die 4 U

17. Take Me With U

18. Paisley Park

19. Pop Life

20. Purple Rain

21. Kiss

22. Sign ‘O’ The Times

23. Alphabet Street

24. Batdance

25. Thieves In The Temple

26. Cream

27. Mountains

28. Girls & Boys

29. If I Was Your Girlfriend

30. U Got The Look

31. I Could Never Take The Place of Your Man

32. Glam Slam

33. Moonbeam Levels

34. Diamonds and Pearls

35. Gett Off

36. Sexy MF

37. My Name Is Prince

38. 7

39. Peach

40. Nothing Compares 2 U

