Robbie Williams: Hier ist die neue Single “Love My Life“

Montag, 24. Oktober 2016, 18:03 Uhr

Mit “Love My Life“ veröffentlicht Britenstar Robbie Williams seine neue Single aus dem kommenden Studioalbum „The Heavy Entertainment Show“, das am 04. November erscheint.

Das neue Werk des Botox-Freundes entstand in Zusammenarbeit mit seinem einsrigen Hitschreiber Guy Chambers, Überflieger John Grant, Rufus Wainwright, Brandon Flowers, Ed Sheeran & Stuart Price – und den musikalischen Inspiratoren Serge Gainsbourg und Sergei Prokofjew. Bislang veröffentlichte der 42-Jährige elf Nummer-Eins-Alben in Folge in Großbritannien, was zuvor lediglich Elvis Presley gelungen war. Bisher verkaufte Williams über 77 Millionen Tonträger.

Derweil bestätigten seine ehemaligen Take-That-Kollegen Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald große Jubiläumstour im kommenden Jahr durch Großbritannien und die Veröffentlichung des neuen Albums „Wonderland“. Robbie Williams und Jason Orange sollen nach bisherigen Stand nicht dabei sein.

Foto: SonyMusic