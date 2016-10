"Star Wars 8": Großes Geheimnis wird gelüftet

Montag, 24. Oktober 2016, 20:08 Uhr

Daisy Ridley hat verraten, dass in ‚Star Wars 8‘ enthüllt wird, wer Reys Eltern sind. Die Schauspielerin verkörpert die junge Heldin Rey vom Planeten Jakku, die übernatürliche Kräfte vererbt bekommen hat.

Leider weiß bisher niemand, wer ihre Eltern sind und so spekulierten Fans bereits nach dem letzten Teil der Sternensaga, von wem die junge Frau abstammt. Im Interview mit ‚Vulture‘ verriet Ridley: „Wir werden es in einem Jahr wissen. Seid bei dieser Frage geduldig.“ Die Schauspielerin weiß natürlich schon mehr, immerhin kennt sie das Drehbuch zum achten Teil schon und hat die erste Szene vor langer Zeit bereits abgedreht. In der letzten Szene dies siebten Teils ‚Das Erwachen der Macht‘ starren sich Rey und Luke Skywalker lange Zeit an – ein Cliffhanger, denn bevor Skywalker sein Schwert zieht, wird die Szene ausgeblendet.

Um herauszufinden, wie es weitergeht, müssen die Fans noch etwas warten, doch eine Auflösung werde es definitiv geben. „Episode VIII fängt genau da an, wo Episode VII aufgehört hat“, erklärte Ridley gegenüber ‚MTV‘.

Foto: FayesVision/WENN.com