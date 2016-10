Taylor Swift ist mit Calvin Harris zurück auf der Bühne

Montag, 24. Oktober 2016, 10:50 Uhr

Taylor Swift singt einen Calvin-Harris-Hit. Die Sängerin (‘Shake It Off‘) trat am Wochenende beim ‘Formel 1‘-Rennen im amerikanischen Texas auf. Es ist ihr einziges großes Konzert in diesem Jahr, bei dem sie der Hauptact ist.

Wie ‘E! News‘ berichtet sang Taylor Swift dabei auch ‘This Is What You Came For‘, den Hit ihres Ex-Ex-Freundes Calvin Harris. Zuletzt hatten sich die beiden um die Rechte an dem Lied gestritten. Nun erklärte ein Sprecher der Sängerin jedoch, dass sie unter dem Pseudonym Nils Sjoberg an der Entstehung des Hits beteiligt war und Calvin Harris ihn anschließend ohne ihr Einverständnis veröffentlichte.

Neben den Streitereien mit ihrem Ex musste Taylor Swift in den letzten Wochen auch die Trennung von ihrem neuen Liebhaber Tom Hiddleston verkraften. Außerdem hatte sie eine öffentliche Auseinandersetzung mit Kim Kardashian und deren Ehemann Kanye West. Nun meldete sich die 26-jährige Sängerin eindrucksvoll zurück. Sie ist mittlerweile zurück im Studio und arbeitet an ihrem neuen Album. Das Datum für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt. Fans dürfen jedoch mal mehr erwarten, dass es ein großer Erfolg wird.

Foto: WENN.com