Britney Spears im Rechtsstreit wegen Dating-App

Dienstag, 25. Oktober 2016, 17:07 Uhr

Britney Spears ist in einem Rechtsstreit wegen der Dating-App ‚Bumble‘ verstrickt. Die 34-jährige Sängerin steckt Berichten zufolge in einer erbitterten Auseinandersetzung mit dem Werbemanager Adam Kluger, dessen Firma Produktplatzierungen in Musikvideos einbringt.

‚TMZ‘ berichtete, dass Kluger der Dating-App ‚Bumble‘ erlaubt haben soll, Produkte in Spears neuem Musikvideo zeigen zu dürfen. Allerdings soll der Geschäftsmann den Deal ohne das Wissen der Künstlerin abgeschlossen haben. Britneys Anwälte beschuldigen Kluger nun, betrügerisch gehandelt zu haben. Der Werbe-Guru soll laut ‚Daily Mail‘ jedoch ‚Bumble‘ versichert haben, dass er die Sängerin repräsentieren dürfte. Für rund 700.000 Euro sollte die Dating-App stark in dem Video vorkommen. Der Anwalt des Unternehmers äußerte sich nun folgendermaßen: „Wir werden das gediegene Ansehen der ‚Kluger Agency‘ vor Gericht verteidigen. Die Anschuldigungen sind falsch und die Agentur hat nichts falsch gemacht.“

Auch Kluger, der bereits mit Jennifer Lopez und Eminem zusammengearbeitet hat, behauptet gegenüber ‚TMZ‘, dass er Britney nicht betrogen hat und seine Ziele, Unternehmen und Künstler zusammenzubringen, erreicht hat. Die Webseite berichtet ebenfalls, dass Britney mittlerweile einen Vertrag mit ‚Bumble‘ unterschrieben hat, der besagt, dass die Firma ihren Musikclip sponsern wird und im Gegenzug in ihren kommenden Projekten auftauchen wird.

Foto: WENN.com