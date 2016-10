"Cookin' on 3 Burners": Sommerfeeling für kalte Tage

Dienstag, 25. Oktober 2016, 16:26 Uhr

Das australische Soul-Funk-Trio „Cookin‘ on 3 Burners“ premiert gemeinsam mit dem finnischen Produzenten Lenno das Video zu ihrem brandneuen Track „Mind Made Up (Lenno vs. Cookin`On 3 Burners)“.

Viele Köche verderben den Brei, heißt es so schön. Nicht so bei Cookin` On 3 Burners. Die Erfolgsstory der drei Funk-Soul-Brothers aus Down Under geht munter weiter: Nachdem Cookin` On 3 Burners mit ihrer im vergangenen Frühling releasten Top 1-Single „This Girl (vs. Kungs)“ den ultimativen Sommerhit des laufenden Jahres am Start hatten, schicken die Australier nun ihren nächsten potenziellen Chartkracher hinterher:

Auch ihr neuer Track „Mind Made Up“, für den sich das Trio tatkräftige Hilfe beim finnischen Producer Lenno geholt hat, geht sofort ins Ohr und in die Beine – der passende Soundtrack für einen heißen Winter. So weckt auch das neue Musikvideo die Sehnsucht nach Sommer, Sonne, Strand und Meer. Den Clip gibt es hier zu sehen.

Mit dem Remix des französischen Produzenten Kungs stürmten Cookin`On 3 Burners Anfang des Jahres mit „This Girl“ die weltweiten Singlecharts. „This Girl (vs. Kungs)“ entwickelte sich zum meist ge-Shazam-ten Song und stieg jeweils auf Platz 1 der deutschen, französischen und belgischen Hitparaden sowie auf Platz 2 in UK und Platz 7 in den US-Billboard Dance Charts ein. Mit mehr als 236 Millionen Spotify-Streams und über 116 Millionen YouTube-Views avancierte „This Girl (vs. Kungs)“ zum viralen Dauerbrenner, über den sogar im US-Frühstücksfernsehen gesprochen wurde!