Mariah Carey: Als Teufelin mit dem Ex und den Kindern

Dienstag, 25. Oktober 2016, 14:50 Uhr

Soul-Diva Mariah Carey (46) schmiss am Wochenende eine Pre-Halloween-Party. Auch dazu eingeladen: Ihr Ex-Gatte Nick Cannon (36) im Super-Mario-Kostüm, mit dem sie sich – und den gemeinsamen Kindern – auf Instagram zeigt.

Ein von Mariah Carey (@mariahcarey) gepostetes Foto am 24. Okt 2016 um 23:32 Uhr

Auf Bildern, die sie heute (25. Oktober) von dem Event postete, ist die Sängerin dabei als rote Teufelin in einem wirklich sehr engen, roten Latex-Kleid zu sehen – rote Mini-Teufelshörner inklusive. Ein dazu passendes Korsett, das ein bisschen mehr Taille vorgaukelt, als tatsächlich vorhanden, rundet das Ganze ab. Wie immer, präsentiert Miss Carey dabei auch stolz ihre große Oberweite, die regelmäßig nicht so wirklich in ihre viel zu eng gewählten Outfits passen will. Und darum geht es dann hier wohl auch, nämlich um die Präsentation ihrer „dünnen“ Figur in einem solchen engen Latex-Kleid.

Mehr zu Mariah Carey: So geht die Diva in die Badewanne

Ein von Mariah Carey (@mariahcarey) gepostetes Foto am 24. Okt 2016 um 23:31 Uhr

Wer die regelmäßig sehr eigenwillig gewählten Outfits der Soul-Diva mitverfolgt, weiß zudem, dass sie ein ganz besonderes Verständnis von „sexy“ hat. Und ganz sicher fühlt sich die Dame hier auch wieder ziemlich verführerisch, während andere das Kleid vielleicht als „Presswurst“-Kostüm bezeichnen würden. Während man über ihre Halloween-Verkleidung streiten kann, scheint eines aus den Bildern jedenfalls klar: Die Soul-Diva und ihr Ex-Gatte Nick Cannon kommen nach der Scheidung offenbar immer noch ziemlich gut miteinander aus. Und so sollte es zum Wohl der gemeinsamen Kinder ja auch sein…(CS)

Foto: Instagram