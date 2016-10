Matthias Schweighöfer: Erstes Album ist fertig

Dienstag, 25. Oktober 2016, 9:03 Uhr

Matthias Schweighöfer bringt im nächsten Jahr ein Album auf den Markt. Laut ‚Bild‘-Zeitung soll das Album auf deutsch aufgenommen worden sein und 14 Titel umfassen.

Am 10. Februar ist das Werk dann erhältlich, wie er in der Show ‚Circus Halligalli‘ verriet und wo es auch eine Kostprobe eines treibenden Songs zu hören gab. Der Titel lautet ‚Lachen Weinen Tanzen‘, den gleichnamigen Song hatte er bereits im August vorgestellt. Schweighöfer selbst singt auf der CD, die Texte schrieb er mit anderen Songschreibern. Bereits in seinem letzten Film ‚Der Nanny‘ hatte Schweighöfer mit ‚Fliegen‘ einen Song beigesteuert.

Im Juli gründete der umtriebige Star das Berliner Plattenlabel ‚PantaSounds‘. Zudem kommt im nächsten Jahr seine ‚Amazon‘-Serie ‚You Are Wanted‘ raus. Ebenfalls mit von der Partie sind Alexandra Maria Lara und Karoline Herfurth. Der Schauspieler stellte am 9. Februar gemeinsam mit ‚Warner Bros.‘ sein neuestes Projekt in Berlin vor. Schweighöfer selbst führte Regie und übernahm gleichzeitig die Hauptrolle. Wie ‚DWDL.de‘ berichtet, wird die Serie auf dem Streamingportal ‚Amazon Prime‘ ausgestrahlt werden.

Gestern Abend bei ‚Circus Halligalli‘ überraschte Schweighöfer mit dem „renommierten Erfolgsformat“ aus ‚Der besten Show der Welt‘. Da überraschten der Schauspieler und Joko Winterscheidt eine nichtsahnende WG mit jeder Menge Absurditäten…Hier gibt’s die lustigen Videos dazu!

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com