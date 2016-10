Sarah Lombardi: Bruder mit rührender Message

Dienstag, 25. Oktober 2016, 8:37 Uhr

Sarah Lombardis Bruder hat offenbar eine eindeutige Meinung zur Ehe-Krise seiner Schwester. Die ehemalige ‚DSDS‘-Kandidatin ist nach den Fremdgehvorwürfen erst einmal mit Sohn Alessio in den Urlaub nach Griechenland gefahren, ihr Bruder Gianluca begleitet die beiden.

Wie ‚RTL‘ weiter berichtet, soll heute oder in den kommenden Tagen gemeinsam mit ihrem Management eine Entscheidung gefällt werden, welche Informationen das Paar an die Öffentlichkeit weiterleitet. Um die 24-Jährige wurden Fremdgeh-Gerüchte laut, seither herrscht Funkstille auf beiden Seiten, Pietro verschanzt sich derzeit angeblich in Karlsruhe. Mittlerweile soll Sarah mit ihrem Sohn wieder in Deutschland sein, so könnte das klärende Gespräch zwischen Sarah und Pietro bald stattfinden.

Der 18-jährige Gianluca postete auf Instagram ein Bild mit Alessio und schrieb darunter: „Man muss verschiedene Probleme bewältigen, um an ein Ziel zu kommen. Manche haben es leichter, und manche müssen kämpfen. In diesem Augenblick zählt der Blick zum Horizont. Ich liebe dich, mein kleiner Kämpfer #meer #horizon#baby #beach #water #sun #greece#piccolino #connection #love.“

Sollte das ‚DSDS‘-Paar sich trennen, sind definitiv auch beide Karrieren gefährdet. Die beiden Ex-Castingshow-Kandidaten haben sich in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Marke aufgebaut. Neben gemeinsamen Musikalben, Tourneen und Fernsehshows waren sie auch immer wieder in eigenen Sendungen zu sehen.





