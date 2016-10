Bella Hadid kommt zu "Victoria's Secret"

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 20:16 Uhr

Bella Hadid tritt in die Fußstapfen ihrer Schwester Gigi. Die 20-Jährige wurde offiziell als Model für ‚Victoria’s Secret‘ bestätigt. Am Dienstag (25. Oktober) wurde sie dabei ertappt, wie sie mit breitem Grinsen das Casting-Büro des US-Unterwäschelabels verließ.

Die ‚Victoria’s Secret‘-Mitarbeiterin Jen Waldman verkündete die frohe Nachricht außerdem auf ihrem Instagram-Account. Neben einem Selfie von sich und Bella in einem Aufzug schrieb sie: „Eine von uns hat es zur Fashion-Show geschafft @bellahadid #vsfashionshow2016“. Erst vor zwei Tagen war bekannt gegeben worden, dass das Mega-Event dieses Jahr in Paris stattfinden wird. Fans können sich auf jeden Fall auf eine gigantische Show freuen. Bella, die dieses Jahr vom ‚GQ‘-Magazin zum ‚Model des Jahres‘ gekürt worden ist, befindet sich in äußerst schöner Gesellschaft: Neben ihr wurden unter anderem bereits die Topstars Stella Maxwell, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio und Taylor Hill bestätigt.

Bella hat nun noch knapp einen Monat Zeit, um sich auf die glamouröse Laufsteg-Show vorzubereiten. Am 30. November werden die Engel dann wieder über den Catwalk schweben und verführerische Dessous präsentieren.

Foto: IPA/WENN.com