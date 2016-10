Ben Stiller: Hauptrolle in "Brad's Status"

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 20:28 Uhr

Brad Pitt ist als Produzent mit dabei: Die Komödie ‚Brad’s Status‘ mit Ben Stiller verspricht bissige Unterhaltung.

Der 50-jährige ‚Zoolander‘-Star, der die Hauptrolle in dem neuen Kinospass spielt, hat für die Komödie Verstärkung bekommen. Wie das US-Branchenblatt ‚Hollywood Reporter‘ berichtet, sind nun auch Michael Sheen (47, ‚Frost/Nixon‘), Luke Wilson (45, ‚Erschütternde Wahrheit‘) und Jenna Fischer (42, ‚Die Eisprinzen‘) an Bord. Drehbuchautor Mike White (46, ‚School of Rock‘) hat als Regisseur im kanadischen Montreal bereits mit den Dreharbeiten begonnen. Brad Pitt (52) ist mit seiner Firma Plan B als Produzent dabei.

Die Story dreht sich um einen Mann namens Brad (Stiller), der beruflich und privat erfolgreich ist, aber seine Freunde um deren Errungenschaften beneidet. Als er zusammen mit seinem Sohn (Austin Abrams) alte Schulfreunde besucht, kochen Frust und Neid über. (dpa/KT)

Foto: WENN.com