Blake Lively und Ryan Reynolds feiern - und Taylor Swift heult

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 18:57 Uhr

Schauspielerin Blake Lively (29) und Gatte Ryan Reynolds (40) haben ganz offensichtlich ein Faible für Romantik. Die beiden feierten nämlich dessen 40. Geburtstag im Restaurant, ‚O Ya’ in New York City, wo sie sich ineinander verliebten.

Miss Lively postete dann auch heute (26. Oktober) ein süßes Instagram-Foto der Party mit goldenen Ballons und bunten Luftschlangen im privaten Bereich des Restaurants. Darauf schaut sich das Paar ganz verliebt in die Augen, wobei die 29-Jährige kommentierte: „O Ya. Wir haben uns in deinem Restaurant in Boston verliebt. Wir sind immer noch verliebt in deinem Restaurant in NY. Danke für das beste Essen und die Erinnerungen! Du bist unserer Favorit!!“ Und sie ergänzte spaßhaft: „Ein weiterer glücklicher Geburtstag mit Ryan Reynolds. Hey Reynolds, ich mag dich sehr. Ich mein ja bloß…“

Dieser postete dann heute seinerseits ebenfalls ein lustiges Instagram-Foto der Feier, auf dem sich das Paar mit witzigen Masken zeigt. Dazu schrieb er: „Bester Geburtstag, den ich jemals hatte. Mit freundlicher Genehmigung meiner Gattin, Kameradin und internationalen Spionin Blake Lively. Mit einem riesigen Danke an mein Lieblingsrestaurant in NYC ‚O Ya’ – und ein spezieller Dank an unsere Kinder, die nicht alles ruiniert haben, wie sie es planten.“

Ein von Blake Lively (@blakelively) gepostetes Foto am 25. Okt 2016 um 15:05 Uhr

Der ‚Deadpool’-Star wurde am Sonntag (23. Oktober) 40 Jahre jung. Das Paar hatte sich 2011 bei den Dreharbeiten von ‚Green Lantern’ kennengelernt. Im September 2012 heirateten sie schließlich in South Carolina. Im Dezember 2014 wurden beide glückliche Eltern von Tochter James, wobei sie letzten Monat ihr zweites Kind bekamen. Über das Geschlecht schweigen sich die Zwei bisher aus aber Spekulationen zufolge könnte es sich erneut um eine Tochter handeln.

Zu dieser schönen Liebesgeschichte hat übrigens auch Popstar Taylor Swift (26) ein Wörtchen zu sagen. Diese ist nämlich schon seit einigen Jahren eng mit Blake Lively befreundet. Die Sängerin konnte dann auch nicht anders, als deren Instagram-Foto von der Geburtstagsparty und die süße Botschaft der Schauspielerin an ihren Gatten zu kommentieren. Dabei verriet sie, dass sie das Bild zum Weinen gebracht hätte. Sie schrieb: „Danke Leute. Jetzt ertrinke ich in Tränen der Freude.“ Hach Gottchen, das ist doch schön, dass sich die Ex-Freundin von DJ Calvin Harris (32) und Britenstar Tom Hiddleston (35) so für ihre Freunde freuen kann…(CS)

Foto: Instagram