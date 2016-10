Bruno Mars über die Kollabo mit Adele: "Sie ist eine Diva"

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 12:37 Uhr

Bruno Mars hält seine britische Kollegin Adele für eine Diva. Der 31-Jährige Star hat den Track ‚All I Ask‘ zusammen mit der Sängerin geschrieben. Der Song ist auf Adeles letztem Album ’25‘ zu hören.

Der Künstler meint jedoch, dass Adele eine Attitüde habe und immer offen sagen würde, wenn ihr etwas nicht passt. Über die Zeit im Studio sagt er: „Sie kam rein mit dieser Einstellung: ‚Ich will dies nicht, ich mag das nicht…‘ Sie ist eine Diva.“ Nachdem die beiden miteinander warm wurden, entstand allerdings ein genialer Song. Dem New Yorker Radiosender ‚KTU 103.5 FM‘ erzählt Bruno: „Als wir dann ein paar Akkorde angeschlagen haben, die sie mochte, kam die Sache ins Rollen.“ Einen besonderen Moment beschreibt er sogar als atemberaubend. „Einmal hat sie gesungen und das Wasser hat vibriert. Ich übertreibe nicht. Das war wie in ‚Jurassic Park‘. Sie hat einfach eine Wahnsinns-Stimme.“

Er würde auch gerne wieder mit ihr zusammen arbeiten: „Ich weiß nicht, worauf sie wartet. Komm schon Adele, schreib mir eine Email!“ Darauf muss der R&B-Star aber wohl noch etwas warten, denn die Sängerin hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie eine Pause machen wird, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Ein Insider verriet gegenüber ‚The Sun‘: „Angelo hat oberste Priorität für Adele. Er ist das wichtigste in ihrem Leben. Sie nahm ihn immer mit auf Tour, aber da er nächstes Jahr zur Schule geht, ist das nicht mehr möglich.“ Adele wolle keinen Moment mit ihrem Sohn verpassen und die Entscheidung sei ihr leicht gefallen: „Die nächsten zehn Jahre wird es keine große Adele-Welt-Tour geben.“

Foto: Warner Music