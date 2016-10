Ciara ist wieder schwanger

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 8:17 Uhr

Ciara und ihr Gatte Russell Wilson hatten sich erst im Juni diesen Jahres das Ja-Wort gegeben. Nun krönt ein gemeinsames Baby ihr Glück.

Die Musikerin hatte die frohe Nachricht Dienstagabend auf ihrem Instagram-Account gepostet, nachdem sie mit dem Sportler ihren 31. Geburtstag gefeiert hatte. Unter ein Schwarz-Weiß-Bild schrieb sie: „An diesem besonderen Geburtstag habe ich einen Haufen Liebe von Freunden und Familie bekommen. Ich freue mich, endlich das schönste Geschenk verkünden zu dürfen, das Gott einem geben kann.“

Mehr zu Ciara: Ihr Ex für verpatzten 500.000-Dollar-Deal verantwortlich?

Die Musikerin hat bereits einen kleinen Sohn mit dem Rapper Future. Im Juni heiratete sie Wilson, der bereits kurz nach der Hochzeit von Babys sprach. Er beschrieb seinen Lieblingsmoment der Zeremonie in einem Interview mit ‚E! News‘. „Der beste Teil war, ihr Gesicht zu sehen und ihre lange Schleppe als sie zum Altar geschritten ist. Und dann haben Erde, Wind und Feuer die Nacht davon getragen“, so der Sportler. Was die Zukunft für die beiden bereithält weiß der 27-Jährige auch schon ganz genau: „Im Laufe der Zeit werde ich auf jeden Fall Kinder wollen. Sie will das auch und hoffentlich, wenn Gott so will, wird es klappen, so lange sie gesund sind, das ist das wofür wir beten, egal ob Junge oder Mädchen, aber wir haben noch genug Zeit dafür“, so Wilson.

Foto: WENN.com