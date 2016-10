Curvy Supermodel: Aurelie und Fabienne gewinnen Shooting

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 23:20 Uhr

In der heutigen Folge von „Curvy Supermodel“ konnten zwei Nachwuchsmodels ein Shooting bei KiK gewinnen: Aurelie (109-84-113) und Fabienne (104-83-108) präsentieren nun die „Große Größen“-Kollektion von KiK, die ab dem 7. November 2016 in jeder Filiale und online erworben werden kann.

Der Textildiscounter KiK nimmt als Partner an der Castingshow für Supermodels teil. „Wir sind begeistert von unseren kurvigen Models Aurelie und Fabienne (Foto oben – die Red.). Sie haben eine besondere Ausstrahlung und können ihren Körper perfekt in Szene setzen. Eigentlich sollte nur ein Mädchen den Job erhalten. Doch beide haben uns überzeugt, sodass wir spontan zwei Jobs vergeben haben. Das Shooting mit unserer „Große Größen-Kollektion hat uns in unserer Entscheidung voll bestätigt. Die Mädchen haben viel Talent und waren richtig klasse!“, freut sich Olga Bakanow, stellvertretende Abteilungsleitung Unternehmenskommunikation und Teil der KiK Jury.

In der seit Anfang Oktober bei RTL II laufenden Casting-Show „Curvy Supermodel“ wird die Frau mit den schönsten Kurven der Nation gesucht. In der großen Finalshow am 2. November wird die Gewinnerin des Formats bekannt gegeben. Auf sie wartet ein Modelvertrag bei Mega Model Agency und eine Kampagne für ein bekanntes Modelabel. Die Auswahl trifft eine prominent besetzte Jury, vertreten durch Model Angelina Kirsch, Tänzerin Motsi Mabuse, Modedesigner Harald Glööckler und den Chef der Agentur Mega Models Ted Linow.

Fotos: KIK, RTL II