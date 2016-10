"Tini - Violettas Zukunft": Fette Fanpakete zum Kinostart!

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 16:47 Uhr

Mit bisher über 14 Millionen TV-Zuschauern, 340.000 verkauften DVDs, über 1,8 Millionen verkauften Fan-Magazinen, Gold-Status für den ersten Soundtrack und 16 ausverkauften Konzerten begeisterte die letzten Jahre keine Künstlerin die deutschen Teenager so wie die argentinische Telenovela-Heldin Martina „Tini“ Stoessel.

Der Star aus ‚Violetta‘, der Lieblingsserie der kleinen Mädchen, startet am 3. November 2016 mit ‚Tini – Violettas Zukunft‘ ihr Leinwanddebüt in den deutschen Kinos!

Letzte Woche fand ein exklusives Fan-Event mit dem argentinischen Star und ihrem Filmpartner Jorge Blanco in Berlin statt. Begeistert lauschten die „Violetta“-Fans der Live-Darbietung, bei der Tini u.a. die Songs „Losing the Love“ und „Great Escape“ zum Besten gab. Außerdem sang der Superstar, der letztes Jahr bereits die Berliner O2 Arena gefüllt hatte, gemeinsam mit Jorge das herzergreifende Duett „Yo te amo a ti“ aus dem Film, welches Mädchenherzen höher schlagen ließ.

Und darum geht’s in dem neuen Film: Nach einer erfolgreichen, aber kräftezehrenden Welttournee kehrt Violetta (Martina „Tini“ Stoessel) als neuer Star am Musikhimmel nach Hause zurück. Doch anstatt endlich Zeit mit Freunden und Familie verbringen zu können, stehen gleich die nächsten Termine an. Als dann auch noch die Beziehung zwischen ihr und ihrer großen Liebe León (Jorge Blanco) in der Krise steckt, flieht Violetta verzweifelt aus Argentinien. Sie folgt der Einladung einer alten Freundin ihres Vaters und begibt sich auf die Suche nach sich selbst.

In Italien erlebt Violetta einen traumhaften Sommer voller Kreativität, Musik – und Liebe? Oder warum will ihr der geheim­nisvolle Caio (Adrián Salzedo) einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen? Fernab ihrer Heimat – als ihre Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart aufeinandertreffen – findet sie endlich heraus, wer sie wirklich ist.

Aus dem Mädchen Violetta wird eine selbstbewusste Persönlichkeit und neue Künstlerin: Tini!





Fotos: Disney/Folioscope/Hanna Boussouar