Zayn Malik: Alle Details über Trennung von Perrie Edwards?

Mittwoch, 26. Oktober 2016, 17:22 Uhr

Am 1. November erscheint Zayn Maliks (23) Autobiografie mit dem Titel ‚Zayn’ – zunächst in englischer Sprache. Glaubt man der ‚Daily Mail’ werden darin angeblich auch alle (schmutzigen?) Details zur Trennung von ‚Little Mix’-Star Perrie Edwards (23) verraten.

Die Ex-Verlobte des Freundes von Model Gigi Hadid (21) war in letzter Zeit bekanntlich nicht schüchtern, selbst einiges zum Beziehungsende zu offenbaren. Dabei verriet sie unter anderem, dass der Sänger „per SMS“ mit ihr Schluss gemacht und sie daraufhin ein Gefühl der „Heimatlosigkeit“ hatte. Das gab sie im neuen Buch über Little Mix mit dem Titel ‚Our World’ preis. Weiter soll der neue Song ‚Shout Out To My Ex’ der britischen Girlband ebenfalls dem ehemaligen One-Direction-Mitglied gewidmet sein.

In seiner Autobiografie möchte dieser nun aber angeblich „seine Seite der ganzen Geschichte“ zur bitteren Trennung erzählen. In einem kurzen Vorgeschmack daraus hatte der Popstar übrigens bereits zugegeben, froh zu sein, jetzt über Sex singen zu können. Zu seiner Zeit bei One Direction hätte er nämlich wenig zu sagen gehabt, was die Texte der Boyband anbetraf. Und über das, was der 23-Jährige in seinem jungen Leben noch so alles offenbart, können sich seine Fans ja bald selbst überzeugen…(CS)

Fotos: WENN.com