Best Dresses of the Day (405): Kristen Stewart und Co.

Donnerstag, 27. Oktober 2016, 16:40 Uhr

Am Dienstag wurden zum 23. Mal die jährlichen Women in Hollywood Awards von der Modezeitschrift ELLE verliehen. Zu diesem feierlichen Anlass präsentierten sich die Stars und Sternchen auf dem grünen Teppich in Los Angeles.

Alessandra Ambrosio in David Koma

Topmodel Alessandra Ambrosio zeigte sich in einem eleganten, weißen Overall von David Koma. Der moderne Einteiler überzeugte mit zeitlosem Schick. Ein raffinierter Rückenausschnitt sorgte für den Wow-Effekt und der figurbetonte Schnitt setzte die Kurven der 35-Jährigen perfekt in Szene.

Dazu kombinierte die schöne Brasilianerin silbernen Schmuck und betonte ihre Lippen in einem dunklen Rotton.

Kristen Stewart in Roberto Cavalli

Auch Schauspielerin Kristen Stewart konnte mit ihrem coolen Look überzeugen. Die 26-Jährige erschien in einer schlichten, schwarzen Kreation von Roberto Cavalli. Das knöchellange, hautenge Dress bestach mit kunstvollen Cut-Outs und sorgte für einen glamourösen und gleichzeitig rockigen Auftritt.

Der beliebte „Twilight“-Star kombinierte ihr Kleid mit den passenden, schwarzen High Heels und einer silbernen Halskette.

Nina Dobrev in Stella McCartney

Auch „Vampire Diaries“-Darstellerin Nina Dobrev zog mit ihrem edlen Outfit alle Blicke auf sich. Die 27-Jährige überzeugte stilsicher und wählte ein interessantes, asymmetrisches Kleid von Stella McCartney. Die nudefarbene Kreation betörte mit mädchenhaften Spitzendetails, einem Plisseerock und transparenten Einsätzen.

Für das gewisse „Etwas“ sorgte Nina mit golden Sandaletten im angesagten Metallic-Look und setzte auf ein edles Makeup mit Smokey-Eyes und rosefarbenem Lippenstift. (HA)

Fotos: FayesVision/WENN.com