Megan Fox zeigt erstmals ihr neues Baby

Megan Fox teilt das erste Foto ihres Sohnes Journey. Der Sohn des ‚Teenage Mutant Ninja Turtles’-Stars und ihres Ehemanns Brian Austin Green kam zwar bereits im August zur Weelt, aber haben bis dato darauf gewartet, ihn erstmals in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Das Foto, das Megan auf ihrer Instagram-Seite hochlud, zeigt sie auf dem Bett neben dem kleinen Journey, der wie sie ebenfalls direkt in die Kamera schaut. Und die 30-jährige Schauspielerin, die bereits die Söhne Noah und Bodhi mit Brian hat, plauderte vor wenigen Monaten ebenfalls aus, wie sehr sie es liebte, schwanger zu sein: „Ich liebe die Schwangerschaft, obwohl es viele Frauen gibt, die nicht so denken. Es ist natürlich sehr unangenehm und teilweise sehr schmerzhaft.

Aber insgesamt ist der ganze Prozess wunderschön. Ich fühl mich so produktiv, ein Lebewesen zu erschaffen, das ich so gerne treffen möchte, weil ich weiß, wie eng unsere spirituelle Beziehung zueinander ist. Ich kann gar nicht erwarten, dieses neue Mitglied in meiner Familie begrüßen zu können.“ Aber nicht nur die werdenden Eltern Brian und Megan freuten sich auf den Nachwuchs, auch seine Geschwister waren ganz aus dem Haus: „Noah, der Ältere, ist total aufgeregt, ein weiteres Geschwisterkind zu bekommen. Bodhi ist noch zu jung und kann es nicht ganz einschätzen. Noah ist wirklich reif und freut sich, das Baby zu halten. Er übt mit Puppen und macht einen tollen Job.“

