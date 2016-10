Michael Phelps ist schon seit Monaten verheiratet

Donnerstag, 27. Oktober 2016, 13:50 Uhr

Rekord-Olympiasieger Michael Phelps soll die Mutter seines kleinen Sohnes geheiratet haben – und das eben nicht erst gestern.

Der 31-Jährige 1,93m Riese ist womöglich schon seit Monaten verheiratet – hat das aber niemandem verraten und niemand hat es mitgekriegt. Wie mehrere US-Medien am gestrigen Mittwoch gleichlautend unter Berufung auf eine Kopie der Heiratsurkunde berichteten, hat der frühere Schwimmstar schon im Sommer seine Freundin Nicole Johnson geheiratet. Die Zeremonie fand dem Dokument zufolge am 13. Juni in Paradise Valley im US-Bundesstaat Arizona statt.

Verlobt hatten sich die beiden im Februar 2015, seit Mai sind sie Eltern eines Sohnes namens Boomer.

Noch während der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro im August hatte der 31-Jährige dem US-Magazin ‚People‘ gesagt: „Ich kann es kaum erwarten zu heiraten.“ Er sprach dabei von einer Hochzeitszeremonie „später in diesem Jahr“. Zu diesem Zeitpunkt sei er den Berichten zufolge aber schon verheiratet gewesen – daher ist die Überraschung in den US-Medien nun dementsprechend groß.

Phelps hatte in Rio fünf Goldmedaillen und eine Silbermedaille gewonnen und danach seine Profikarriere beendet. Insgesamt holte er 28 olympische Medaillen, davon 23 goldene. Damit ist er der erfolgreichste Sportler bei den Olympischen Sommerspielen. (dpa/KT)

Foto: Jason Szenes, Ivan Nikolov/WENN.com