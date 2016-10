Niall Horan: Kollaboration mit Shootingstar Shawn Mendes?

Donnerstag, 27. Oktober 2016, 19:30 Uhr

Da werden sicherlich so einige Teenie-Herzen vor Freude aufspringen: One-Direction-Star Niall Horan (23) und Chart-Sensation Shawn Mendes (18) wollen musikalisch zusammenarbeiten.

Das verriet der kanadische Herzensbrecher gestern (26. Oktober) in einem Interview mit ‚Capital Radio’. Zuvor hatte Niall Horan schon ein paar Andeutungen in dieser Richtung gemacht. Der ‚Stitches’-Sänger erklärte darauf angesprochen: „Ja, es wird definitiv [passieren]. Wenn wir endlich Zeit dafür bekommen.“ Und er ergänzte: „Ich habe ihn neulich zum ersten Mal getroffen aber es ist lustig, weil wir uns so fühlten, als ob wir uns [schon] kannten, weil wir ja bereits eine lange Zeit miteinander hin und her kommuniziert haben.“ Der 18-Jährige verriet kürzlich, dass er schon seit Februar mit dem One-Direction-Star über eine mögliche Kollaboration in Kontakt stehe.

Mehr zu Shawn Mendes: Der Überflieger und sein Album „Illuminate“

Und er geriet ins Schwärmen: „Ich würde gerne mit ihm zusammen Musik schreiben. Ich denke, er ist unglaublich. Er hat diesen richtig tollen Vibe, der mit dieser ganzen Akustik-Sache passiert und ich würde wirklich gerne ein Teil davon sein, wenn er möchte. Was ich glaube.“

Niall Horan überraschte seine Fans erst letzten Monat, als er unangekündigt seine Debüt-Solo-Single ‚This Town’ herausbrachte. Der Song erreichte in diversen Charts die Nummer-1-Position – unter anderem in den ‚Billboard + Twitter Top Tracks Charts’. Und ganz sicher wird eine Zusammenarbeit von Niall Horan und Shawn Mendes das locker noch toppen können. Man darf gespannt sein…(CS)

Fotos: WENN.com