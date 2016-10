Taylor Swift und Drake: Er hat sie schon seiner Mama vorgestellt?

Donnerstag, 27. Oktober 2016, 18:39 Uhr

US-Rapper Drake (30) scheint seine Ex-Freundin Rihanna (28) ziemlich schnell vergessen zu haben. Bei der Party zu seinem 30. Geburtstag am 23. Oktober in West Hollywood soll es nämlich zwischen ihm und Popstar Taylor Swift (26) „heiß hergegangen“ sein.

Das behauptete zumindest das wenig seriöse US-Klatschportal ‚Hollywood Life’ vor ein paar Tagen und hatte auch schon einen „Insider“ parat. Dieser verriet dazu ganz „exklusiv“ (natürlich – was auch sonst?!): „Sie fühlten sich total zueinander hingezogen – kein Küssen – aber gegenseitiges Anfassen und Wange-an-Wange-Berührungen.“ Wie ‚TMZ’ zudem berichtet, stellte Drake die Ex-Freundin von DJ Calvin Harris (32) an diesem Termin auch schon seiner Mama vor. Na, das geht doch ziemlich schnell voran. Wann darf die Hochzeit erwartet werden? Aber halt: Es ist dann nämlich doch nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Die beiden sind nicht das nächste heiße Promipaar der Musikszene, auch wenn einige es sich vielleicht wünschen würden.

Zwischen ihnen bestehe nur eine gute Freundschaft, wie Bekannte des Rappers gegenüber ‚TMZ’ verkündeten. Dieser hätte die 26-Jährige am Sonntag Abend tatsächlich seiner Mutter und ein paar seiner Kumpels vorgestellt. Alles war jedoch ganz harmlos. Der Hintergedanke: Die Sängerin gehöre nicht zum „innersten Bekanntenkreis“ des 30-Jährigen. Der Rapper wollte daher nur sicherstellen, dass sie seinen „engsten Personenkreis einschließlich seiner Mama“ kennenlerne. Immerhin sei sie „einer der größten weiblichen Musikstars auf dem Planeten.“

Die harmlose Freundschaft beider Musikstars soll übrigens schon ein paar Jahre bestehen. Laut ‚TMZ’ hätten die Zwei sogar bei den ‚MTV Video Music Awards’ vor drei Jahren miteinander abgehangen. Was wohl Drakes guter Kumpel und Taylor-Swift-„Feind“ Kanye West (39) zu der ganzen „Harmonie“ zwischen ihnen sagen wird? (CS)

Fotos: WENN.com