Tove Lo: Ihr zweites Album "Lady Wood" ist da - Verlosung!

Donnerstag, 27. Oktober 2016

Die Höhen und Tiefen der Liebe sind das Spezialgebiet von Tove Lo und die gebürtige Stockholmerin hat sich damit eine weltweit sehr große Anhängerschaft erarbeitet – insgesamt wurden ihre Songs bis dato über eine Milliarde Mal auf Spotify gestreamed.

Ihr zweites Album Lady Wood, das am 28. Oktober zeitgleich mit der Filmpremiere ihres Kurzfilms „Fairy Dust“ in LA (Trailer) bei Island Records erscheint, ist eine Expeditionsreise durch die verästelten Ströme von Sex und Liebe. Und das unter einem ironisch-anrüchigem Titel – „Wood“ bedeutet soviel wie „Ständer“ –, der Tove Los Ruf als „traurigstes Mädchen in ganz Schweden“ Lügen straft. „Viele, die mich kennenlernen, sind überrascht, dass ich eigentlich ein fröhlicher Mensch bin.“

Für ihr Platin-Debüt „Queen of the Clouds“ aus dem Jahr 2014 beschwor Tove dann auch gleich einen ganzen Orkan an Emotionen, Hormonen und Kummer herauf. Das üppig-dekadente „Habits (Stay High)“ stieg auf Platz 3 der Billboard-Charts, und „Talking Body“, eine lustvolle Hommage an Tabus, kletterte auf Platz 12.

„Lady Wood“ stellt eine Weiterentwicklung gegenüber dem Vorgängeralbum dar: innerlich zerrissener, nuancierter und feministischer. „Es gibt keine weibliche Entsprechung für den Ausdruck ‚einen Ständer kriegen‘“, erklärt sie in Bezug auf den Namen ihres zweiten Albums, dessen titelgebender Track gängige Moralvorstellungen subtil zurückweist.

„Ich finde den Begriff sehr ausdrucksvoll und witzig.“ In der Welt von Tove Lo sind Humor und Herzschmerz wesentliche Bestandteile des Lebens. „‘Lady Wood‘ ist eine sehr treffende Beschreibung für das Album, denn es steckt voller Songs, in denen es um Leidenschaft und Anziehungskraft geht – dieser intensive Moment direkt vor dem ersten Kuss, der ein echtes High ist.“

Ihr aktuelles Album stellt die Schwedin nächstes Jahr im März live in zwei deutschen Städten vor:

Montag, 06. März 2017 | Berlin | Astra |

Freitag, 10. März .2017 | Köln | Live Music Hall

