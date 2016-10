Clueso: "Udo Lindenberg liebt Emoticons"

Freitag, 28. Oktober 2016, 20:38 Uhr

Clueso, der mit seinem neuen Album derzeit für Furore sorgt, plauderte jetzt über Details zur Trennung von seiner langjährigen Band – und sprach auch über die Lieblings-Emojis seines großen Gesangs-Kollegen Udo Lindenberg.

Clueso sagte in einer Radioshow von N-JOY: „Es ist sehr emotional, da wir uns lange kennen … selbst jetzt überlege ich, was ich sage, und wie ich es sage, weil ich die alle sehr mag. Ich kann aber nicht sagen, was die Zeit mit den Menschen macht, und was sie gerade denken – wenn sie ein Plakat sehen von mir, was ist das für ein Gefühl für die anderen? Ich glaube für einige, die mit Clueso zusammengearbeitet haben, ist es vielleicht ein größerer Neuanfang als für mich, weil ich die Fan-Welt habe, in die ich zurückkehren konnte.“

Interview mit Clueso: „Ich hatte schlaflose Nächte“

Außerdem verriet der 36-jährige Erfurter Sänger, dass Udo Lindenberg Emoticons liebt. „Udo hat unglaublich viele Emoticons. Immer Raketenhüte. *imitiert Udo* Ey Cluesn, super Nummer 1! Yeees! Und dann kommen da tausende Raketenhüte, Einhörner – alles Mögliche. Total geil! Udo liebt Emoticons.“

Foto: WENN.com