Jennifer Rostock: Hier ist die "Hengstin" mit einem neuen Video

Jennifer Rostock machen 2016 einen Song über Feminismus. Muss das wirklich sein? Ja, warum denn nicht? Unsere Gesellschaft gibt sich auf der Fassade progressiv und fortschrittlich, aber das Furnier ist dünn. Wir sind noch weit entfernt von echter Gleichberechtigung.

„Eine Hengstin ist für mich eine Macherin. Eine, die ihr Leben in die Hand nimmt, macht was sie möchte und sich nicht beirren lässt.“ Jennifer Weist Nach den Auskopplungen ‚Wir waren hier‘, ‚Uns gehört die Nacht‘ und ‚Irgendwas ist immer‘ macht die neue Single ‚Hengstin‘ allen rassistischen und sexistischen Kleingeistern eine klare Ansage – und zwar gerappt. Dass Jennifer Weist sich das traut ist nicht verwunderlich, aber dass sie Rap tatsächlich auch drauf hat, beweist unter anderem das Video, in dem sich die Musikerin jeglicher Schutzkleidung entledigt und heftig zur Sache kommt.

Der Clip stellt neben der Sängerin aber auch weitere starke Frauen wie Profi-Skateboarderin Kim Wibbelt, Transgender-Model Pari Roehi oder Bikerin und Motorradclub-Gründerin Cäthe Pfläging vor, die genau wie die Frontfrau gnadenlos ihr Ding durchziehen.

Es ist die Fusion aus zutiefst verankertem Humanismus und radikalem Exhibitionismus, zwischen Red Carpet und Punkschuppen, die Jennifer Rostock einzigartig und relevant macht. Allen voran Jennifer Weist, die als eine der aufregendsten und glaubwürdigsten Stimmen für moderne Emanzipation, Selbstbestimmtheit und offenes Miteinander steht.

Jennifer Rostock haben nicht nur was zu sagen, sie tun es auch. Neues Label, neues Management, der Sprung ins kalte Wasser und das anschließende Schütteln – das alles mündet in einer Platte, die radikaler nicht sein könnte. Das fünfte Album der Band heißt ‚Genau in diesem Ton‘ und ist mit dem Einstieg auf Platz 2 der deutschen Albumcharts bereits der zweite Top-3-Entry in zwei Jahren. „Ich kann mich verkaufen – macht mich das zum Produkt? Wem gehört mein Körper, wenn ihn die Zeitung druckt?“ Jennifer Rostocks Video zur neuen Single ‚Hengstin‘ ist ab sofort online.

Fotos: Youtube/Birte Filmer